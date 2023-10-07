 فاطمة سعيد تهدي المصريين «نشيد القسم» في العيد الخمسين لنصر أكتوبر - بوابة الشروق
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فاطمة سعيد تهدي المصريين «نشيد القسم» في العيد الخمسين لنصر أكتوبر

مصطفى الجداوي
نشر في: السبت 7 أكتوبر 2023 - 11:19 م | آخر تحديث: السبت 7 أكتوبر 2023 - 11:19 م

شاركت الفنانة فاطمة سعيد، جمهورها على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مقطع فيديو وهي تغني أغنية "نشيد القسم": "اليوم أشارككم الأغنية الأخيرة من ألبوم (تحية إجلال للموسيقار محمد عبد الوهاب) والمكون من ثلاث أغنيات".

وأضافت فاطمة، أنها نشرت فيديو الأغنية وبالصدفة يتزامن مع ذكرى انتصار المصريين في حرب أكتوبر، والأغنية وطنية.

وأوضحت فاطمة: "معلوماتي هي أنه كان فيه مسابقة لأحسن أغنية وطنية في الخمسينات، وفاز بها الشاعر محمود عبد الحي بكلمات «نشيد القسم»، ولما سمعها الأستاذ محمد عبد الوهاب أعجب بها جدا وقرر أن يلحنها و يغنيها، الأغنية دي أنا استمتعت بها وأنا بغنيها واسمحولي أهديها لكم في العيد الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.. أتمنى إنها تعجبكم".

"نشيد القسم" من كلمات الشاعر محمود عبدالحي، وغناء وألحان محمد عبد الوهاب.

https://www.facebook.com/FatmaSaidSoprano/videos/244035751584716/

 

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