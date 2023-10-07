شيرين: اختياري ضمن لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية تكريم لمسيرتي الفنية

قالت الفنانة شيرين، إن اختيارها ضمن لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 39؛ يعد تكريما لمسيرتها ومشوارها الفني، معقبة: «شرف كبير إني وصلت إليه في حياتي».

وأضافت خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «ليالي TEN» مع الإعلامية بوسي شلبي، المذاع عبر شاشة «TEN» وعرضت مساء الجمعة، أن أفلام المهرجان تحمل طبيعة خاصة تتعلق بثقافة دول حوض البحر المتوسط، مبدية سعادتها بالتعرف على الأعمال والأفكار الجديدة لنوعية مختلفة من الأفلام.

وتحدثت عن نجاح مشاركتها الأخيرة بمسلسل تغيير جو بموسم دراما رمضان الماضي مع الفنانة منة شلبي، قائلة إن الفترة المقبلة تحمل شعورا مضاعفا من الرهبة والمسئولية تجاه الخطوة القادمة.

وشددت على أهمية الدقة في اختيار الدور والعمل الفني المناسب نظرا لأن الاختيار يلعب دور نجاح العمل الفني أو عدمه، معقبة: «دائما لما أحس إني طلعت سلمة؛ بخاف لأزم أفضل واقفة عليها بعض الوقت، لو مفيش مانع أحط رجلي على سلمة بعدها يبقى لازم أفضل في مكاني».

وأشارت إلى رفضها العديد من الأدوار خلال الآونة الأخيرة نظرا لتماثلها مع أدوار شبيهة قدمتها من قبل أو أسباب أخرى تتعلق بافتقاد العمل الانسجام والترابط والذي بشأنه يفقد الجمهور شغف المتابعة.

وأعربت عن سعادتها بإطلاق اسم الفنانة الهام شاهين على نسخة العام الحالي من المهرجان، مضيفة: «فنانة متميزة بجد حياتها كلها فن، وتجيد اختيار الأدوار في التوقيت والزمن المناسب، ومنتجة هائلة».

وهنأت الفنان خالد زكي والفنانة حنان مطاوع على تكريمهما ضمن فعاليات المهرجان، مشيرة إلى مشاركتها مسلسل القاهرة كابول منذ قرابة عامين، مثنية من جانبها على أدائها الهائل في تجسيد الشخصيات وتنويع الأدوار وعدم الوقوف أمام نوعية محددة من الأعمال.