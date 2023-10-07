وزير العدل يدعو قضاة الإسكندرية لمواصلة الارتقاء بمنظومة القضاء المصري

دعا المستشار عمر مروان، وزير العدل، القضاة ببذل المزيد من الجهد لسرعة الفصل في الدعاوى المنظورة أمامهم، مع مواصلة الارتقاء بمنظومة القضاء المصري، باعتباره أساسًا قويًا للحكم الرشيد الذي تنعم به مصر، ويسهم بشكل فعال في نهضتها، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاء ذلك، اليوم السبت، خلال لقاء الوزير بقضاة محكمة استئناف الإسكندرية، برئاسة المستشار إسماعيل عطية، وقضاة المحكمة الاقتصادية، والمحاكم الابتدائية لشرق وغرب الإسكندرية، بجانب قضاة محاكم شمال وجنوب دمنهور، ومطروح التي تتبعان نطاق محكمة استئناف الإسكندرية.

وهنأ الوزير القضاة بمناسبة عيدهم وبداية العام القضائي، معربًا عن تقديره لهم لتفانيهم في أداء رسالتهم، ومؤكدًا حرص الدولة على استقلال القضاء، مؤكدا أن الوزارة لا تدخر جهدًا نحو تعزيز منظومة العمل بالوسائل التكنولوجية الحديثة، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة، ليحصل كل مواطن على حقه في أسرع وقت ممكن.

وعلى هامش الزيارة، هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وزير العدل بمناسبة عيد القضاء، وبداية العام القضائي الجديد 2024، معربًا عن تقديره البالغ لتفاني القضاة في أداء رسالتهم، مثنيًا على دورهم وإسهاماتهم في دفع عجلة التنمية الشاملة، وخدمة المجتمع.

وأشاد المحافظ، بالتعاون المثمر بين محاكم الإسكندرية، والأجهزة التنفيذية، بعد أن شهدت تطورًا كبيرًا في ظل تطبيق استراتيجية وزارة العدل الرامية لتطوير المنظومة القضائية في ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وتوجيهات الرئيس السيسي برفع كفاءة المحاكم على مستوى الجمهورية.