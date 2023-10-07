الهضيبي لـ«الشروق»: تحرير أكثر من 10 آلاف توكيل شعبي للمرشح عبد السند يمامة

كشف الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد والحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد السند يمامة، عن تحرير أكثر من 10 آلاف توكيل شعبى من قبل المواطنين لمرشح الوفد، وذلك فى 8 محافظات على مستوى الجمهورية، أبرزها محافظات الدقهلية والبحيرة والبحر الأحمر ودمياط والإسماعيلية.

وقال الهضيبي، فى تصريحات لـ"الشروق": "إننا حصلنا على 26 استمارة تزكية للترشح للانتخابات من قبل نواب الحزب بمجلس النواب"، لافتا إلى الانتهاء من كل أوراق الترشح وأصبحنا جاهزين للتقدم رسميًا خلال 48 ساعة.

وأعلن الانتهاء من البرنامج الانتخابي المتكامل والمُعد بمعرفة متخصصين من رجال السياسة والاقتصاد والتعليم وأيضا متخصصين فى الجامعات المصرية، متابعا: "سنعلن عن البرنامج كاملا بمؤتمر صحفى بمقر الحزب بعد تقديم أوراق الترشح رسميا للهيئة الوطنية للانتخابات".

وذكر الهضيبي، أن البرنامج الانتخابى سيعمل على حل أهم المشكلات التى يعانى منها المواطن المصري، مؤكدا أن حزب الوفد جاهز لخوض المنافسة الانتخابية بقوة والحكم للشعب.

ويذكر أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات، بدأت فى استقبال أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، الخميس الماضى، والتي يبدأ التصويت فيها مطلع شهر ديسمبر، وذلك بعد فترة تمهيدية أعقبت إعلان الجدول الزمني والإجرائي في 25 سبتمبر الماضي عمل فيها المرشحون المحتملون على استيفاء الشروط الدستورية والقانونية لقبول أوراق ترشحهم.

وتستمر فترة تلقي طلبات الترشح 10 أيام تستقبل فيها الهيئة المرشحين من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء، عدا اليوم الأخير الذي سيُغلق فيه باب الترشح في الثانية ظهر يوم 14 أكتوبر، لتعلن الهيئة عن القائمة المبدئية للمرشحين الذين قبل أوراقهم يوم 16 أكتوبر، يعقبها فترة لتلقي الاعتراضات والتظلمات وتقديم الطعون، على إعلان القائمة للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 9 نوفمبر المقبل.