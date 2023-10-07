دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والتصرف بعقلانية، في ضوء الأحداث التي ‏وقعت في إسرائيل صباح اليوم السبت.‏



وقال أردوغان، في كلمة له، إن تركيا ستواصل معارضة أية محاولة تستهدف المسجد الأقصى، وفق وكالة الأناضول التركية.



وأضاف: «نحن في تركيا، ندعو الأطراف إلى ضبط النفس، والابتعاد عن الخطوات المتهورة التي من شأنها أن تصعد التوترات».



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية طوفان الأقصى.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن عشرات المسلحين (في إشارة إلى المقاومين الفلسطينيين) اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.



بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل في حالة حرب حقيقية، موضحا أن حركة حماس باغتتهم بحرب مفاجئة وقاتلة، تتضمن قصفا استمر لعدة ساعات.



وأضاف: «أمرت قوات الأمن بتطهير كل المستوطنات من المتسللين والرد بحرب لا هوادة فيها لم يعرفها العدو من قبل».



ودعا نتنياهو، الإسرائيليين الانصياع لتعليمات الجيش في هذه المرحلة.