مقتل شرطي جزائري أثناء عملية تفتيش عن مخدرات

لقي شرطي جزائري مصرعه، أثناء أدائه بمهامه في مدينة الوادي، مساء الجمعة، وذلك خلال عملية تفتيش مرخص لها قضائيا لمنزل أحد المشتبه بهم في التجارة وترويج المواد المخدرة.

ونقلت صحيفة «النهار» الجزائرية عن المديرية العامة للأمن الوطني بيانا، قالت فيه إن الشرطي الذي قتل يُدعى قاسمي محمد الصغير ويبلغ من العمر 40 عامًا، وهو يعمل ضمن فرقة البحث والتدخل في أمن ولاية الوادي.

ونتج عن هذه العملية استعادة أسلحة نارية وكميات كبيرة من المواد المخدرة، فيما لا تزال التحقيقات جارية للقبض على الجاني الذي لاذ بالفرار بعد ارتكابه هذا الاعتداء الجبان.

وتوجهت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري بالتحية لروح الشرطي، وهو متزوج ولديه 4 أطفال، مجددة التزامها في مواصلة مكافحة تجار المخدرات وعصابات الجريمة بكل حزم وبدون تردد.

وفي وقت سابق، نجحت عناصر فرقة مكافحة الهجرة غير الشرعية في المصلحة الولائية للشرطة القضائية الجزائرية، في توقيف 17 شخصا كانوا في طريقهم للهجرة غير الشرعية.

وذكرت صحيفة "النهار"، في سبتمبر الماضي، أن عناصر الفرقة الشرطية الجزائرية في مدينة عين تيموشنت، تمكنوا من إحباط نشاط شبكتين إجراميتين مختصتين في تهريب المهاجرين غير الشرعيين عن طريق الإبحار السري، وفق وكالة سبوتنيك.

ونقلت الصحيفة بيانا للأمن الوطني الجزائري، قال فيه إن النيابة القضائية المختصة تمكنت من توقيف 17 شخصا، وضبط قاربي نزهة ومحرك لقارب نزهة، وأكثر من 12 سترة نجدة، وأدوات وأجهزة مختلفة خاصة بعمليات الإبحار السرية عن طريق البحر المتوسط.

وأكد البيان نجاح عناصر النيابة القضائية في القبض على مركبة مخصصة لنقل الأشخاص، ودراجة نارية ومبلغ مالي بالعملة الصعبة مع هؤلاء الموقوفين.