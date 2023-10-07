 طوفان الأقصى.. وزيرا خارجية مصر وروسيا يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد ضد غزة - بوابة الشروق
السبت 7 أكتوبر 2023 9:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟
النتـائـج تصويت

طوفان الأقصى.. وزيرا خارجية مصر وروسيا يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد ضد غزة

د ب أ
نشر في: السبت 7 أكتوبر 2023 - 9:28 م | آخر تحديث: السبت 7 أكتوبر 2023 - 9:28 م

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالا هاتفيا، اليوم السبت، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، بحثا خلالها تداعيات الأحداث المتتالية والتصعيد الخطير على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن الوزيرين أكدا ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الجاري ضد قطاع غزة والمواجهات العنيفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما في إطار جلسة مجلس الأمن المزمع عقدها، يوم الأحد، والتي دعت إليها الرئاسة البرازيلية للمجلس.

وكشف أبو زيد، عن أن شكري أكد لنظيره الروسي على أهمية تحمل مجلس الأمن لمسئوليته في التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، وأن يضع من الإجراءات ما يحمي الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك