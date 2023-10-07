أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالا هاتفيا، اليوم السبت، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، بحثا خلالها تداعيات الأحداث المتتالية والتصعيد الخطير على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن الوزيرين أكدا ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الجاري ضد قطاع غزة والمواجهات العنيفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما في إطار جلسة مجلس الأمن المزمع عقدها، يوم الأحد، والتي دعت إليها الرئاسة البرازيلية للمجلس.

وكشف أبو زيد، عن أن شكري أكد لنظيره الروسي على أهمية تحمل مجلس الأمن لمسئوليته في التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، وأن يضع من الإجراءات ما يحمي الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.