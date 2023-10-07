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علاء عبد العال: الحكم ظلمنا أمام الاتحاد السكندري

زيـاد الميـرغني
نشر في: السبت 7 أكتوبر 2023 - 1:36 ص | آخر تحديث: السبت 7 أكتوبر 2023 - 1:36 ص

أبدى علاء عبدالعال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الجونة، غضبه بعد تعادل فريقه مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وقال علاء عبدالعال، في تصريحات عقب المباراة: «الاتحاد السكندري أحرز هدف التعادل من ضربة جزاء ليست صحيحة». مضيفا: «ظهرنا بمستوى جيد في الشوط الأول، نجحنا أن نخرج متقدمين على الاتحاد رغم النقص العددي بطرد أليو جاتا».

وأضاف: «بين الشوطين تحدثت مع اللاعبين بضرورة استغلال الفرص وبالفعل نجحنا في تعزيز التقدم بالهدف الثاني».

وتابع: «قلة خبرة اللاعبين هي خطف الاتحاد السكندري التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة».


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