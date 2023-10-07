أدان النائب المهندس محمد صبري، أمين الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، بشدة التصريحات التي تصدر من أعضاء البرلمان الأوروبي مُؤخرًا بشأن الانتخابات الرئاسية في مصر 2024، مُعربًا عن استيائه واحتجاجه على ترويج أعضاء البرلمان الأوروبي لأكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع.

وأضاف صبري في بيان له اليوم، أن ما يقوم به أعضاء البرلمان الأوروبي هي مُحاولة لفرض أجندتهم السياسية على مصر، وتشويه صورتها أمام العالم، مُعربًا عن أسفه الشديد لاعتماد البرلمان الأوروبي على التقارير المُسيسة والصادرة عن قوى الشر والظلام والإرهاب التي لا هدف لها سوى تشويه صورة مصر أمام العالم.

وأكد أننا نعتبر مثل هذه التصريحات المُغرضة والمُضللة جزءًا من حملة لتشويه صورة مصر وسيتصدى لها الشعب المصري بجميع طوائفه بكثافة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأشار إلى أن مصر دولة سيادية تمتلك نظامًا ديمقراطيًا مُستقرًا وشفافًا، وستشهد الانتخابات الرئاسية القادمة مشاركة واسعة تعكس التطور الديمقراطي لإرادة الشعب المصري نحو اختيار رئيسه، داعيًا المجتمع الدولي إلى عدم الاعتماد على المعلومات المُلتوية والمُغلوطة، وإلى الاستناد إلى الوقائع الحقيقية والتوجهات الإيجابية التي تحدث في بلدنا.

كما أكد أمين الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن المجتمع المصري بجميع طوائفه يرفضون كل الرفض تدخل البرلمان الأوروبي في شئون بلادنا الداخلية، مُذكرًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت بيانًا رسميًا نفت فيه وقوع أي مُخالفات أو أعمال مُحاباة أو مُضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المُكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المُتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المُكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات، داعيًا أعضاء البرلمان الأوروبي أن يتوقفوا عن ترويج الأكاذيب والشائعات حول الانتخابات الرئاسية في مصر.