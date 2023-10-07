أظهرت بيانات، أن من المتوقع أن ينخفض إنتاج الأرز في كوريا الجنوبية بنسبة 2.1% على أساس سنوي في عام 2023 بسبب تقلص مساحة حقول الأرز.

ومن المرجح أن يصل إنتاج الأرز في البلاد إلى 3.68 مليون طن هذا العام مقارنة مع 3.76 مليون طن العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة من دائرة الإحصاء، والتي أوردتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقالت دائرة الإحصاء، إن التراجع جاء في الوقت الذي تقدر فيه المساحة الإجمالية لحقول الأرز بنحو 7.080 كيلومتر مربع هذا العام، بانخفاض نسبته 2.6% مقارنة بعام 2022.

وتشجع كوريا الجنوبية مزارعي الأرز على التحول إلى محاصيل بديلة، في إطار استراتيجيتها لإدارة العرض وتحقيق استقرار الأسعار.

وذكرت دائرة الإحصاء، أنه بسبب الظروف الجوية المواتية من المتوقع أن يصل الإنتاج لكل 10 أفدنة من الأراضي إلى 520 كيلوجراما، بزيادة نسبتها 50% على أساس سنوي.

ومن المتوقع أن يكون إقليم جولا الجنوبي أكبر منتج للأرز لهذا العام بـ728 ألف طن، يليه إقليم تشونج تشيونج الجنوبي بـ720 ألف طن، وإقليم جولا الشمالي بـ575 ألف طن.

والأرز غذاء أساسي للكوريين، لكن استهلاكه تراجع باطراد خلال العقود الأخيرة بسبب التغييرات في النظام الغذائي بشكل أساسي.