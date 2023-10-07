هآرتس: انقطاع التيار الكهربائي في مستوطنات غلاف غزة

أفادت صحيفة هآرتس العبرية، بانقطاع التيار الكهربائي في مستوطنات غلاف غزة، حسبما أوردته وسائل إعلام فلسطينية.

جاء ذلك في وقت قال فيه المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن العمليات تجري على الأرض كما هو مخطط لها في كل المحاور، موضحا أن نتائج المعركة لم يعلم عنها الاحتلال شيئًا بعد، وسيصاب بالذهول عندما يستفيق من صدمته.

ووجه أبو عبيدة، رسالته لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل، قائلًا: «أبناء شعبنا في الضفة يا مفجري الثورة وأهلنا في القدس اليوم يومكم للتحرك في كل المحاور وما عليكم سوى التحرك الآن تجاه المستوطنات وكل أماكن تواجد الاحتلال، اخرجوا للمشاركة في طوفان الأقصى الذي ما انطلق إلا استجابة لصرخات مرابطينا في الأقصى».

وأضاف: «نطمئنكم بأن العمليات تجري على الأرض كما هو مخطط لها في كل المحاور، ومن سب نبينا محمد واعتدى على الأقصى سيصله الجواب تباعًا».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية طوفان الأقصى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن عشرات المسلحين (في إشارة إلى المقاومين الفلسطينيين) اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل في حالة حرب حقيقية، موضحا أن حركة حماس باغتتهم بحرب مفاجئة وقاتلة، تتضمن قصفا استمر لعدة ساعات.

وأضاف: «أمرت قوات الأمن بتطهير كل المستوطنات من المتسللين والرد بحرب لا هوادة فيها لم يعرفها العدو من قبل».

ودعا نتنياهو، الإسرائيليين الانصياع لتعليمات الجيش في هذه المرحلة.