مدير هيومن رايتس السابق يستنكر تطبيق بايدن مصطلح الإرهاب على حركة حماس وليس إسرائيل

استنكر المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، والأستاذ الزائر في جامعة برينستون الأمريكية، كينيث روث، استخدم البيت الأبيض والإدارة الأمريكية للفظ "الإرهاب" في وصف الحرب الفلسطينية الإسرائيلية.



وقال روث، في تغريدة على حسابه الشخصي يموقع "إكس" (تويتر سابقا)، إنه من الخطأ استخدام مصطلح "الإرهاب" في الحرب عندما لا يطبقه البيت الأبيض إلا على جانب واحد فقط.



وتابع روث: من الأفضل تذكير حركة حماس والحكومة الإسرائيلية بأن القانون الإنساني يعتبر استهداف المدنيين أو إطلاق النار بشكل عشوائي عليهم جريمة حرب.





It is not helpful to use the term "terrorism" in a war when the White House only ever applies it to one side. Better to remind both Hamas and the Israeli government that humanitarian law makes it a war crime to target or indiscriminately fire on civilians. https://t.co/kFQWhUiCdo — Kenneth Roth (@KenRoth) October 7, 2023



واستشهد روث ببيان الصليب الأحمر، حيث قال إن بيان الصليب الأحمر يقوم بعمل أفضل من البيت الأبيض من خلال تطبيق القانون الإنساني الدولي على جميع الأطراف بدلاً من استخدام مفهوم مثل "الإرهاب" الذي يطبقه البيت الأبيض فقط على حماس ويترك الجيش الإسرائيلي بلا قيود.





This Red Cross statement does a better job than the White House by applying international humanitarian law to all sides rather than using a concept like "terrorism" that the White House applies only to Hamas and leaves the Israeli military unrestrained. https://t.co/mk8cAgGMdp pic.twitter.com/h3OBPlmVRN — Kenneth Roth (@KenRoth) October 7, 2023



وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أدان الهجمات التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على إسرائيل، واصفًا إياها بأنها "مروعة".



وقال بايدن، في بيان: "لقد تحدثت هذا الصباح مع رئيس الوزراء نتنياهو حول الهجمات المروعة والمستمرة في إسرائيل. تدين الولايات المتحدة بشكل لا لبس فيه هذا الهجوم المروع ضد إسرائيل من قبل إرهابيي حماس بغزة".



وأضاف بايدن: "أوضحت لرئيس الوزراء نتنياهو أننا على استعداد لتقديم جميع وسائل الدعم المناسبة لحكومة وشعب إسرائيل. الإرهاب ليس له ما يبرره أبدًا. ومن حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها وعن شعبها. وتحذر الولايات المتحدة من أي طرف آخر معاد لإسرائيل يسعى للحصول على ميزة في هذا الوضع. ودعم حكومتي لأمن إسرائيل قوي للغاية ولا يتزعزع".



تابع: "أنا وجيل نذكر في صلواتنا جميع العائلات التي تضررت من هذا العنف. إننا نشعر بالحزن إزاء الأرواح التي انتهت بشكل مأساوي ونأمل في الشفاء العاجل لجميع الجرحى"، مُشيرًا إلى أن "أنا وفريقي نتابع هذا الوضع عن كثب، وسأبقى على اتصال وثيق مع رئيس الوزراء نتنياهو".