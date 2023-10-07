بركات: بيراميدز في أصعب مجموعة بدوري الأبطال ولا تستهينوا بمنافسي الأهلي

يرى محمد بركات نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز وقع في أصعب مجموعة بدوري أبطال أفريقيا.
وقال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «مجموعة بيراميدز هي الأصعب في دوري الأبطال، خاصة في ظل وجود صن داونز»
وأضاف: «صن داونز أحد أفضل الفرق في أفريقيا، ومازيمبي جلب صفقات قوية للغاية».
وواصل: «مجموعة الأهلي أيضا بها فرقا قويا، ورأينا شباب بلوزداد تخطى الزمالك في الموسم الماضي بدوري الأبطال».
واختتم: «يانج أفريكانز فريق صعب على ملعبه ويتطور بشكل رهيب في آخر موسمين».