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بركات: بيراميدز في أصعب مجموعة بدوري الأبطال ولا تستهينوا بمنافسي الأهلي

زيـاد الميـرغني
نشر في: السبت 7 أكتوبر 2023 - 3:37 ص | آخر تحديث: السبت 7 أكتوبر 2023 - 3:37 ص

يرى محمد بركات نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز وقع في أصعب مجموعة بدوري أبطال أفريقيا.

وقال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «مجموعة بيراميدز هي الأصعب في دوري الأبطال، خاصة في ظل وجود صن داونز»

وأضاف: «صن داونز أحد أفضل الفرق في أفريقيا، ومازيمبي جلب صفقات قوية للغاية».

وواصل: «مجموعة الأهلي أيضا بها فرقا قويا، ورأينا شباب بلوزداد تخطى الزمالك في الموسم الماضي بدوري الأبطال».

واختتم: «يانج أفريكانز فريق صعب على ملعبه ويتطور بشكل رهيب في آخر موسمين».


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