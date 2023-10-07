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تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة، لمباراة الزمالك والبنك الأهلي مساء اليوم السبت، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق البنك الأهلي نظيره الزمالك على ستاد القاهرة الدولي، في السابعة من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 3 من الدوري المصري.

انطلاق المباراة

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى : محمد عواد

الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمر جابر - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

فيما يمثل البنك في مواجهة اليوم كل من:

حارس المرمي: محمد أبو جبل.

الدفاع: أيمن أشرف - سعيدو سيمبوري - محمد بسيوني - اسحاقو يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحي - احمد مدبولى - أحمد النادرى - محمود قاعود.

الهجوم: كريم بامبو - أسامة فيصل.