حقوق إنسان النواب: بيان البرلمان الأوروبي حول النزاع المدني إلى قضية سياسية

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن برلمان الاتحاد الأوروبي اعتاد إصدار بيانات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر مع نهاية كل عام ميلادي على مدار الخمس سنوات الماضية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «انتخابات الرئاسة» المذاع عبر شاشة قناة «المحور» مساء الجمعة، أن فحوى البيانات دائما ما تكون مفرغة تماما من البيانات الصادقة أو الصحيحة التي تعكس حقيقة الأمور.

وأشار إلى تحويل البرلمان الأوربي مسار قضية هشام قاسم رئيس التيار الحر أمام كمال أبو عيطة الوزير الأسبق من قضية مدنية ونزاع قضائي إلى أخرى سياسية.

وأوضح أن قضايا السب والقذف تحدث يوميا بل على مدار الساعة، معقبا: «على سبيل المثال كان هناك قضية سب وقذف لشخصي ولم أر برلمان الاتحاد الأوربي؛ يأخذ القضية كقضية قومية أو وطنية يجري التعرض لها أو الإشارة إليها؛ لكن ربما هشام قاسم لديه مكانة لدى دول الغرب» حسب تعبيره.