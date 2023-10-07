بثت وسائل إعلام، مقطع فيديو يُظهر مستوطنين يختبئون داخل حاوية قمامة، بعد الهجوم المفاجئ الذي نفذته المقاومة الفلسطينية صباح اليوم السبت.

وأظهر مقطع الفيديو، عددا من الشباب والفتيات من المستوطنين وهم يحاولون الاختباء في حاوية قمامة حتى لا يسقطون في قبضة المقاومة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية طوفان الأقصى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن عشرات المسلحين (في إشارة إلى المقاومين الفلسطينيين) اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل في حالة حرب حقيقية، موضحا أن حركة حماس باغتتهم بحرب مفاجئة وقاتلة، تتضمن قصفا استمر لعدة ساعات.

وأضاف: «أمرت قوات الأمن بتطهير كل المستوطنات من المتسللين والرد بحرب لا هوادة فيها لم يعرفها العدو من قبل».

ودعا نتنياهو، الإسرائيليين الانصياع لتعليمات الجيش في هذه المرحلة.