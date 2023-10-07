صرف صحي الإسكندرية: أمطار خفيفة مع انخفاض درجات الحرارة اليوم

تعرضت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، لسقوط أمطار خفيفة متقطعة، ثم تحول الطقس إلى معتدل مشمس مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن بعض المناطق بحي الجمرك وغرب المحافظة تعرضت لسقوط أمطار خفيفة، مؤكدا جاهزية المعدات والسيارات تحسبا لحدوث تقلبات جوية وزيادة كثافة الأمطار.

وأشار نافع، في تصريحات صحفية خاصة، إلى أنه تفقد تمركز سيارات ومعدات الشركة في جميع أنحاء المحافظة؛ للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، مؤكدا استمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن المحطات أثناء الأمطار.

وأوضح نافع، أنه تم رفع حالة الاستعداد وانتشار 150 سيارة ومعدة بمختلف مناطق المحافظة من صباح الثلاثاء الماضي للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به الإسكندرية، طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتي استقرار حالة الطقس.