علق الإعلامي عمرو أديب، على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم، في قطاع غزة، مؤكدًا: «مهانة ما بعد مهانة، والانتقام سيكون على قدر الألم لأيام كثيرة قادمة».

وأضاف خلال تقديم برنامجه «الحكاية»، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن من يتحدث عن انتهاء هذه الأحداث في فلسطين في وقت قريب مخطئ، مشددا على أن ما حدث اليوم هو هجوم جوي بري بحري بقوات غير نظامية، ولا يمتلكون إلا عقيدة ضد واحد من أقوى الجيوش في العالم، ولكن لا يمكن إغفال المهارة والتخطيط التي تمت بها هذه العملية، هذا إلى جانب وجود يد الله -عز وجل- معهم.

ولفت إلى أن ما حدث منذ خمسين عاما في أكتوبر 73، يتكرر اليوم، موضحا أن الجانب الإسرائيلي كان يعلم بوجود تدريبات ومناورات لحركة حماس، ولكن لم يتحرك أحد أو يحاول إيقافهم، في ظل امتلاكها أقمار صناعية متقدمة للغاية وأدوات المراقبة المتطورة، ومجسات باردة وساخنة ولكن كل هذا لم يفلح.

وشدد على أن ما حدث اليوم غير طبيعي، ومفاجأة بكل المقاييس، وإهانة كاملة لنظرية الأمن الإسرائيلية وكأن رب العباد يريد أن يقول لهم: «أكتوبر شهر النحس بالنسبة ليهم، الناس بتمن أن أكتوبر ميكنش موجود»- على حد قوله.