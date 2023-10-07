هل طلب أوسوريو تغيير الجهاز المعاون له في الزمالك؟ المدير الفني يُجيب

كشف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة رغبته في إجراء تغييرات في الجهاز المعاون له.

وقال أوسوريو في تصريحات لبرنامج «جمهور التالتة»، المذاع عبر فضائية «أون تايم سبورتس2»: «عمري ما طلبت تغيير الجهاز المعاون في أي وقت سواء في الغرف المغلقة أو العلن».

وأضاف: «أتشاور مع الجهاز المعاون ولكن في النهاية القرار قراري».

وتابع: «عبدالواحد السيد، أيقونة في الزمالك ووجوده مهم لنا جميعا مع مدحت عيد الهادي ومحمد عبدالمنصف وأحمد مجدي»، مضيفًا: «أعمل في الزمالك منذ 6 أشهر ولدي اقتناع كامل بالمعاونين المصريين، ولا أعلم سبب الحديث عن ضم أشخاص جدد للجهاز الفني».

وأتم: «كل شخص له وظيفة محددة والجميع يؤدي دوره على أكمل وجه ولم أفكر إطلاقًا في تغيير أي فرد في الجهاز المعاون واتعلم منهم وأعلمهم بعض الأشياء»، مضيفًا: «طبيب التغذية الجديد إضافة للفريق وللاعبين».