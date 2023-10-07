حزب الله اللبناني: طوفان الأقصى رسالة إلى الساعين للتطبيع بأن قضية فلسطين حية حتى التحرير

قال حزب الله اللبناني، اليوم السبت، إن "قيادة المقاومة الإسلامية في لبنان تواكب التطورات الهامة على الساحة ‏الفلسطينية عن كثب وتتابع الأوضاع الميدانية باهتمام بالغ، وهي على اتصال مباشر مع قيادة المقاومة الفلسطينية في الداخل والخارج وتجري معها تقييما متواصلا للأحداث وسير العمليات".

وبارك حزب الله، في بيان صحفي اليوم أوردته قناة المنار اللبنانية، مضيفا أن هذه "العملية (طوفان الأقصى) رسالة للعالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي وخاصة الساعين للتطبيع أن قضية فلسطين حية حتى التحرير"، داعيا "‏حكومة العدو الصهيوني إلى قراءة العبر والدروس الهامة التي كرستها المقاومة الفلسطينية في الميدان وساحات المواجهة والقتال".

ودعا الحزب "شعوب أمتنا العربية والإسلامية والأحرار في العالم الى إعلان التأييد والدعم للشعب الفلسطيني وحركات المقاومة التي تؤكد وحدتها الميدانية بالدم والقول والفعل".

وأكد أن "العملية تأكيد جديد على أن إرادة الشعب الفلسطيني وبندقية المقاومة هي الخيار الوحيد في مواجهة العدوان والاحتلال".