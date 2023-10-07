قال كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، إنه يمتلك عرضًا من البرازيل، ولكنه لا يرغب في الرحيل عن الفريق الأبيض.

وكان فريق الزمالك قد فاز على نظيره البنك بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وأضاف: «بالفعل، هناك عرضًا رسميًا من نادٍ برازيلي للتعاقد معي، ولكني مستمر مع الزمالك بشكل طبيعي حتى نهاية عقدي».

وتطرف للحديث عن أزمة المترجم الخاص به الأخيرة: «عبدالله طارق المترجم الخاص بي يتحدث 4 لغات، ولا أحد منكم لديه الحق لانتقاده، انتقدوني لأنني من اتحدث هو فقط يترجم».

وأكمل: «لم أتحدث عن الحكام قبل ذلك، ولكني لديه الكثير لأقوله اليوم، فيفا يشترط على حكامه الدوليين أن يتحدثوا اللغة الإنجليزية، وأنا اتحدث الإنجليزية دائما معهم، وإذا أخطأت ضدهم يجب محاسبتي».

وأتم: «أتحدث الإنجليزية بشكل جيد ولم أقلل من احترام أي شخص قبل ذلك، ولكن يجب على الحكام عدم معاقبة أي فرد من الجهاز المعاون لأن الحديث يكون مني في الأساس».