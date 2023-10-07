 الأمم المتحدة: وفاة أكثر من 100 شخص جراء زلازل ضربت غربي أفغانستان - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة: وفاة أكثر من 100 شخص جراء زلازل ضربت غربي أفغانستان

د ب أ
نشر في: السبت 7 أكتوبر 2023 - 10:47 م | آخر تحديث: السبت 7 أكتوبر 2023 - 10:47 م

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم جراء عدة زلازل قوية ضربت غربي أفغانستان قرب الحدود مع إيران.


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