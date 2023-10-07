الأمم المتحدة: وفاة أكثر من 100 شخص جراء زلازل ضربت غربي أفغانستان

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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم جراء عدة زلازل قوية ضربت غربي أفغانستان قرب الحدود مع إيران.