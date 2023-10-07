حفلات واستعراضات غنائية في ساحات مدن جنوب سيناء احتفالا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

تواصل محافظة جنوب سيناء، الاحتفال بـ"اليوبيل الذهبي" لإحياء الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وعودة سيناء إلى الأراضي المصرية من خلال إقامة الحفلات الغنائية في الساحات التي ينظمها فرع ثقافة جنوب سيناء، وفقًا لاستراتيجية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، التي تهدف إلى المشاركة المجتمعية في الاحتفالات الوطنية والدينية، وغرس قيم المحبة والسلام والأمن في قلوب الشعب المصري، ونشر الوعي الثقافي والفكري الهادف.

وجرى تنظيم حفل فني بمسرح مقصد العائلة بمدينة طور سيناء، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، والمستشار العسكري للمحافظة، وأحمد فريج، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، وجمع من مواطني مدينة طور سيناء.

وتضمنت فعاليات الحفل، استعراضات فنية لفرقة فنون شعبية أطفال قصر ثقافة طور سيناء، بقيادة الفنان أسامة إبراهيم مخرج الاستعراضات، وتضمنت استعراضات "الشهيد، والحجالة، والنوبي، والصعيدي"، والذي تفاعل معها الجمهور.

وأقيمت احتفالية كبرى بحديقة الطفل بمدينة أبوزنيمة، بالتنسيق بين بيت ثقافة أبوزنيمة، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الشباب والرياضة، والشئون الاجتماعية، بحضور اللواء محمد الغزاوي رئيس مدينة أبوزنيمة، وعيد عودة مدير إدارة أبوزنيمة التعليمية، وفاطمة جعفر مدير بيت الثقافة، وجمع غفير من مواطني المدينة.

وتضمنت الاحتفالية، مجموعة من الفقرات الغنائية الوطنية، ومنها: "تحيا مصر يا ريس، وبسم الله، ومساء الخير يا ريس"، إضافة إلى الفقرات الأدبية مثل الشعر، وإلقاء الرسائل الوطنية عن الشهيد؛ تمجيدًا للدور الوطني الذي قامت به القوات المسلحة المصرية في الحرب والسلم.

جاء ذلك تحت إشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله.