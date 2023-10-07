الحكومة اليمنية تدعو إلى وضع حد لاستفزازات إسرائيل

دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مساء السبت، إلى وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووضع حد لاستفزازات إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إنها "تتابع مجريات الأحداث والتصعيد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدعو الى حماية المدنيين، ووضع حد لاستفزازات قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاتها المتكررة على الشعب الفلسطيني ومقدساته، التي لطالما حذر الجميع من تبعاتها ونتائجها".

وشدد البيان على "موقف اليمن الثابت في العمل على تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة، وقيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا ًلمبادرة السلام العربية والقرارات والتشريعات الدولية ذات الصلة".

وأشار البيان إلى أن ذلك هو" التوجه الاستراتيجي الذي يجب أن تنصب عليه كافة الجهود الاقليمية والدولية".

وتنفذ حركة "حماس" الفلسطينية منذ فجر اليوم السبت عملية غير مسبوقة ضد إسرائيل شملت إطلاق دفعات مكثفة من الصواريخ وعمليات توغل في الأراضي الإسرائيلية في محيط قطاع غزة وأسر إسرائيليين.

ونفذت إسرائيل سلسلة غارات جوية على القطاع حيث ارتفع عدد القتلى إلى حوالي 200 شخص.