قال المخرج طارق العريان، إن دعم هيئة الترفيه السعودية لإنتاج الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق لن يكون ماديا وحسب.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، وعرضت مساء الجمعة، أنّه سيكون من المتاح تصوير مشاهد من العمل في البوليفارد وكذا عدد من شوارع العاصمة الرياض.

وأشار إلى مشاركة ثلاثة نجوم عالميين في الفيلم، بينهم نجم رياضي عالمي سيُقدم دورا تمثيليا في ولاد رزق 3، بجانب مشاركة ممثل عالمي ونجمة عالمية سيكون دورها قصيرا.

غير أنه أوضح أن دور النجم الرياضي سيكون أكبر لدرجة أن الفيلم يعتمد عليه، لافتا إلى توفير كاميرات ومعدات كبيرة ومتطورة.

وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، قد أعلن وافق على دعم فيلم عربي ولاد رزق - الجزء الثالث، مع الفنان أحمد عز والمخرج طارق العريان، ذلك بمبلغ يصل إلى 3 ملايين دولار لهذا العمل الجديد، بما يتخطى 90 مليون جنيه مصري.