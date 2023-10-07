هنأت الفنانة السورية جومانا مراد، رئيس لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورة الـ 39؛ الفنانة إلهام شاهين بإطلاق اسمها على نسخة العام الحالي من المهرجان قائلة: «إحساسي بتكريمها لا يوصف.. الست دي أعطت عمرها للفن».



وأعربت خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «ليالي TEN» مع الإعلامية بوسي شلبي، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الجمعة، عن سعادتها البالغة بالمشاركة بأحد أعرق المهرجانات بالشرق الأوسط، موضحة أن الدورة الحالية تحمل طبيعة خاصة حيث تتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الخمسين لنصر السادس من أكتوبر ومئوية الراحل سيد درويش.



وتوجهت بالشكر إلى إدارة المهرجان والناقد الفني أمير أباظة رئيس المهرجان على منحها الفرصة كرئيس لجنة تحكيم الأفلام القصيرة.



وذكرت أن النسخة الحالية تشهد عرض عدد من الأفلام المتنوعة من مجموعة دول حوض البحر المتوسط، كما أنها مناسبة جيدة للإطلاع على الثقافات الأخرى.



وأشارت إلى ابتعادها عن الأعمال السينمائية على مدار الأعوام السبع الماضية والتوجه نحو الدراما سواء السورية أو المصرية، مؤكدة أن الفضل يعود إلى السينما في صناعة اسمها الفني، قائلة: «أفلام كباريه والفرح وكف القمر؛ أفلام مهمة في تاريخ السينما المصرية».



وأعربت عن أملها أن تشهد المرحلة المقبلة انتعاشة سينمائية جديدة؛ من أجل العودة للمشاركة مرة أخرى، لافتة إلى رفضها بطولة عمل سينمائي العام الماضي؛ نتيجة شعورها بالرهبة من فترة الابتعاد الطويلة عن أضواء السينما.