روسيا تعدل إجراءات دخول الأوكرانيين إلى أراضيها من دول ثالثة

وافقت حكومة روسيا على إجراء مؤقت لدخول المواطنين الأوكرانيين إلى روسيا من دول ثالثة، اعتبارًا من منتصف ليل 16 أكتوبر الجاري.

ولن يتمكن هؤلاء الأشخاص من دخول روسيا إلا عبر نقطة تفتيش لودونكا للسيارات في منطقة بسكوف أو عبر مطار شيريميتيفو.

ولا ينطبق الإجراء المؤقت الجديد لدخول المواطنين الأوكرانيين إلى روسيا على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا والذين يسافرون من دول ثالثة بشكل مستقل أو برفقة روس، وفقًا للوثيقة التي حصلت عليها "سبوتنيك".

وتظل إجراءات دخول المواطنين الأوكرانيين الموجودين في المناطق الجديدة المنضمة إلى روسيا كما هي بعد إدخال إجراء مؤقت جديد لدخول الأوكرانيين الذين يصلون إلى روسيا من دول ثالثة.

وجاء في الوثيقة: "إن الإجراء المعمول به بالنسبة لمواطني أوكرانيا الموجودين على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، بما في ذلك منطقة العملية العسكرية الخاصة، لم يتغير. إنهم يدخلون روسيا عبر نقاط التفتيش الموجودة في الحدود الإدارية في بلادنا والأقاليم المجاورة".