الإكوادور: مقتل 6 نزلاء في السجن مشتبه بتورطهم في اغتيال مرشح رئاسي

ذكرت الإكوادور أن ستة نزلاء، قتلوا في سجن "جواياكيل"، أمس الجمعة، يشتبه في تورطهم في اغتيال المرشح الرئاسي، فرناندو فيلافيسينسيو، مما دفع الرئيس، جويلرمو لاسو لإلغاء جولة خارجية.

وذكرت الهيئة الوطنية في الإكوادور، التي تشرف على رعاية السجناء، أن جميع القتلى كولومبيين، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

ودعا لاسو إلى عقد اجتماع أمني طارئ، بعد عمليات القتل، وإلغاء زيارة رسمية كان يعتزم القيام بها إلى كوريا الجنوبية.

وكان فيلافيسينسيو، وهو ناشط مناهض للفساد، قد قتل بالرصاص في التاسع من أغسطس الماضي، قبل أسبوعين من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بعد أن تعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد عصابات المافيا التي تهرب الكوكايين.

وألقى قتل فيلافيسينسيو الضوء على القوة المتنامية للجريمة المنظمة، التي جعلت البلاد واحدة من أكثر الدول عنفا في العالم.