مخاوف من مقتل مئات الأشخاص جراء زلازل قوية في أفغانستان

أعربت هيئة إدارة الكوارث الأفغانية عن مخاوفها من مقتل مئات الأشخاص بعد عدة زلازل قوية هزت المنطقة الحدودية للبلاد بالقرب من إيران اليوم السبت.

ودُمرت سبع قرى في إقليم هرات الحدودي المتضرر بشدة، وفقا لما قاله متحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان لوكالة (د.ب.أ)، مضيفا: "كان في بعض القرى ما يصل إلى ألف شخص أو أكثر يعيشون فيها. كان هناك 300 منزل. نجا 100 شخص فقط".

ومع ذلك، تم تأكيد 15 حالة وفاة فقط رسميا حتى الآن. ويعتقد أن العديد من السكان دفنوا تحت الأنقاض. ووفقا للمتحدث باسم حركة طالبان الحاكمة، ذبيح الله مجاهد، فقد تم استدعاء الهيئات العسكرية ومنظمات الإنقاذ إلى المناطق المتضررة.

وتستعد المستشفيات لاستقبال عدد لا يحصى من الجرحى.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، كانت مراكز الزلازل الثمانية التي تتراوح قوتها بين 6ر4 و 3ر6 درجة في منطقة زينداه جان في مقاطعة هيرات وضرب على عمق حوالي 10 كيلومترات.