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طوفان الأقصى.. زيلينسكي: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها

كييف - د ب أ
نشر في: السبت 7 أكتوبر 2023 - 10:37 م | آخر تحديث: السبت 7 أكتوبر 2023 - 10:37 م

وصف الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، كل أشكال الإرهاب بأنها هجوم على العالم، في أعقاب هجوم حركة حماس واسع النطاق على جنوبى إسرائيل.

وقال زيلينسكي، وهو يهودي، على فيسبوك: "أخبار مروعة من إسرائيل. أتقدم بالتعازي إلى كل من فقد أقاربه أو المقربين منه في الهجوم الإرهابي. لدينا إيمان بأنه سيتم استعادة النظام وسيتم هزيمة الإرهابيين".

وأوضح: "لا ينبغي أن يكون للإرهاب مكان في العالم، لأنه دائما جريمة، ليس فقط ضد بلد معين أو ضحايا هذا الإرهاب، ولكن ضد الإنسانية بشكل عام وعالمنا بأسره".

وأضاف: "أي شخص يلجأ إلى الإرهاب يرتكب جريمة ضد العالم. كل من يمول الإرهاب يرتكب جريمة ضد العالم. يجب أن يقف العالم متحدا ومتضامنا حتى لا يحاول الإرهاب تحطيم أو إخضاع الحياة في أي مكان وفي أي لحظة".

وتابع: "إن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس أمر لا جدال فيه".

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