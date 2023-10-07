قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت: "نحن في حالة حرب"، وذلك بعد خمس ساعات من بدء معركة "طوفان الأقصى" التي أعلنها القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف.



وأضاف نتنياهو، في أول تصريح له بعد تقييم الوضع: "أيها المواطنون الإسرائيليون، نحن في حالة حرب، ولسنا في عملية محدودة، ولا في جولة قصيرة، اننا في حالة حرب"، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا.



وتابع "هذا الصباح شنت حماس هجومًا قاتلًا مفاجئًا ضد دولة إسرائيل ومواطنيها، ونحن نعيش ذلك منذ الساعات الأولى من صباح اليوم".



وعن تقييم الوضع، قال نتنياهو: "لقد اجتمعت مع رؤساء الأجهزة الأمنية، ووجهت التعليمات أولًا بتطهير المستوطنات من الذين تسللوا، وهذه العملية تتم خلال هذه الساعات".



وأضاف "أمرت بتعبئة احتياطية واسعة النطاق والرد بقوة ونطاق لم يعرفهما العدو، سيدفع العدو ثمنًا لم يعرفه من قبل".



وصباح اليوم، أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.



ويخوض مقاتلو كتائب القسام منذ صباح اليوم السبت حرب شوارع في مستوطنات غلاف قطاع غزة بعد أن عبروا السياج الأمني، فيما تحدث إعلام الاحتلال عن عدد كبير من القتلى والجرحى بين الجنود والمستوطنين.



ودكت المقاومة الفلسطينية مستوطنات ومدن الداخل الفلسطيني بعشرات الصواريخ التي وصلت للقدس وتل أبيب والنقب المحتل، وذلك ضمن ما أسماه قائد أركان كتائب القسام محمد الضيف معركة "طوفان الأقصى".