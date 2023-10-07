وصول جنود من بريطانيا إلى كوسوفو لدعم مهمة حفظ السلام

أفاد حلف شمال الأطلسي (ناتو) ووزارة الدفاع البريطانية، أمس الجمعة، بوصول الدفعة الأولى من الجنود البريطانيين، الذين سوف يدعمون قوة الناتو لحفظ السلام في كوسوفو (كفور) في ضوء التوترات بين صربيا وكوسوفو.

كانت لندن أعلنت في وقت سابق أنه بناء على طلب من الناتو، سوف يتم إضافة 200 جندي آخرين للقوة البريطانية البالغ قوامها 400 فرد حتى الآن، في إطار تدريب سنوي في كوسوفو.

وقال المتحدث باسم حلف الناتو ديلان وايت، عبر منصة أكس (تويتر سابقا)، إنها "خطوة حكيمة لضمان أن قوة كفور تملك القوات التي تحتاجها للوفاء بتفويض الناتو للحفاظ على بيئة سالمة وآمنة وحرية الحركة لكل المواطنين في كوسوفو".

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن القوات سوف تكون متاحة تحت قيادة الناتو لتنفيذ عمليات في إطار تفويض كفور.

وأعلن الإقليم الصربي السابق، كوسوفو، استقلاله عام 2008، بينما لا تعترف صربيا بذلك. وتصاعدت التوترات بين الطرفين مؤخرا بعد أن هاجمت قوات شبه عسكرية صربية ضباط شرطة في شمال كوسوفو في 24 سبتمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مهاجمين وضابط شرطة كوسوفي.