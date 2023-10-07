مهاجم شتوتجارت ينفرد برقم تاريخي في الدوري الألماني

أصبح سيرهو جيراسي، مهاجم فريق شتوتجارت، أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) يسجل 13 هدفا في أول سبع مباريات بالموسم، وذلك بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في فوز فريقه على فولفسبورج 3 /1.

وبات مهاجم شتوتجارت مصدرا للقلق بالنسبة لأندية الدوري الألماني، مع إمكانية تحسن مستواه أكثر فأكثر.

وكان المهاجم الدولي الغيني، والذي انضم إلى شتوتجارت على سبيل الإعارة من رين الفرنسي الموسم الماضي، قاد فريقه من مرشح للمنافسة على الهبوط إلى قمة ترتيب الدوري الألماني.

وقال جيراسي في تصريحات لقناة "سكاي" بعد تسجيل ثلاثة أهداف في 15 دقيقة فقط أمام فولفسبورج: "13 هدفا في سبع مباريات هو أمر لا يصدق بالطبع".

وأضاف: "بالطبع يمكننا التحسن، ومن الصعب أن تكون جاهزا بنسبة 100 % بسبب التدريب والمباريات وبالطبع تتلقى بعض الضربات، لكنني أشعر بأنني في حالة جيدة".

ويتصدر شتوتجارت ترتيب الدوري الألماني برصيد 18 نقطة،بفارق نقطة عن دورتموند صاحب المركز الثاني،