علمت وكالة (د.ب.أ)، اليوم السبت، من دوائر حكومية ألمانية أن الشرطة عززت حماية المؤسسات اليهودية والإسرائيلية في العاصمة برلين.

وأفادت هذه الدوائر بأن تقييمات المخاطر بالنسبة لمثل هذه المؤسسات يتم تحديثها بشكل مستمر وأن تدابير الحماية يجري رفعها حيثما تطلب الأمر.

وأضافت:" تم تعزيز حماية المؤسسات اليهودية والإسرائيلية في برلين اليوم بالفعل".

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إنه يتعين الآن حماية المؤسسات اليهودية في ألمانيا بشكل خاص.

جاءت هذه التصريحات للوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي خلال فعالية انتخابية في مدينة ماربورج حيث إنها تتصدر قائمة مرشحي الحزب الاشتراكي في انتخابات ولاية هيسن المزمع إجراؤها غدا الأحد.

وأضافت فيزر:" أنا شخصيا أؤيد هذا وكذلك وزراء داخلية كل الولايات الألمانية" مشيرة إلى أنها تحدثت اليوم بالفعل عن هذا الأمر مع رؤساء مؤتمر وزراء الداخلية الألمان ووزيرة داخلية ولاية برلين ايريس شبرانجر، وقالت:" يجب الآن حماية المؤسسات اليهودية أيضا في ألمانيا بشكل خاص".

كما علمت (د.ب.أ) من الدوائر الحكومية أن أجهزة الأمن على المستوى الاتحادي والولايات قلقة حيال تصعيد العنف من خلال "الهجمات الإرهابية" التي تشنها حماس على إسرائيل وتراقب عن كثب أي ردود فعل يمكن أن تحدث في ألمانيا.