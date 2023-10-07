كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن الجهود وزارة في التعامل مع التصعيد الجاري في فلسطين، في ضوء عملية طوفان الأقصى التي بدأتها المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم، في قطاع غزة.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن مصر تجري اتصالات على كل المستويات منذ الصباح الباكر، مع وزراء خارجية كل من الأردن وتركيا وفرنسا وروسيا وألمانيا والإمارات والعراق؛ وذلك بهدف احتواء التصعيد القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددا أن هذا التصعيد ينذر بعواقب وخيمة ويعرض حياة المدنيين للمخاطر.



وطالب بضرورة تدخل كل الأطراف الدولية لوقف هذا التصعيد الخطير، ووضع حد لهذه الأزمة، منوها بأن مجلس الأمن سينعقد غدا، لافتا إلى أن هذه المسألة كانت محل حديث بين وزير الخارجية المصري ونظيره الفرنسي والروسي، باعتبارهما دولتين دائمتي العضوية في مجلس الأمن، هذا إلى جانب الحديث دار حول ما الذي يستطيع مجلس الأمن القيام به والرسائل التي سيبعث بها للطرفين لوقف هذا التصعيد.



وأشار إلى أن مصر أكدت أهمية تعامل مجلس الأمن مع القضية الفلسطينية بشكل كامل وشامل، وألا يقتصر فقط في التعامل مع أحداث اليوم، ولكن لا بد من وضع أطروحات تعالج القضية الفلسطينية وأزمة الجمود الحالي في عملية السلام بشكل وبمنظور شامل، مشددا على أن الوضع ليس سهلا ومتأزما جدا في ظل تزايد أعداد الضحايا ما يأزم إيجاد حلول للأزمة.



وأفاد بأن مصر تبذل كل جهد على المستويات كافة، مشيرا إلى أن استهداف المدنيين خطير للغاية ويعقد من حل الأزمة الفلسطينية القائمة.





