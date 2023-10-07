منح نجل حاكم الشيشان وساما رفيعا بعد ضرب سجين

أعلنت مصادر رسمية، أن آدم قديروف البالغ من العمر 15 عاما، نجل رئيس الشيشان رمضان قديروف، مُنح وسام "بطل الشيشان" الرفيع.

وقال نائب رئيس مجلس النواب آدم ديليمخانوف، أمس الجمعة، إن الشاب الصغير أظهر سمات قيادية في سن مبكرة، وحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، وفاز بالعديد من بطولات الفنون القتالية، وأثبت أنه "مقاتل حقيقي" خلال تدريبات القوات المسلحة للرماية.

ونال آدم قديروف سمعة سيئة بعدما نشر والده مقطع فيديو مؤخرا يظهر فيه الشاب، وهو يضرب ويركل رجلا لا حيلة له.

وكان الضحية احتجز في فولجوجراد بعدما حرق نسخة من القرآن، علنا، ثم نقل في وقت لاحق إلى جمهورية الشيشان ذات الأغلبية المسلمة، وأثار الفيديو جدلا وانتقادات عبر روسيا أن قديروف يضع نفسه فوق القانون.

ورفضت السلطات الروسية مطالب باتخاذ إجراءات قضائية جنائية ضد نجل الرئيس الشيشاني، حيث قالت إن آدم قديروف يبلغ من العمر 15 عاما، أي أنه دون السن القانونية التي تسمح بتوجيه اتهام باقتراف جريمة.

والعام الماضي، التقط 3 من أبناء قديروف، بينهم آدم، صورا وهم يحملون السلاح في أوكرانيا، ووفقا لقديروف، كان الثلاثة يقاتلون ضمن القوات التي أرسلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

غير أن المراقبين أعربوا عن تشككهم في أن أبناء قديروف شاركوا فعليا في القتال الحقيقي.