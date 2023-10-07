طوفان الأقصي تتسبب في إلغاء احتجاجات على تعديل النظام القضائي في إسرائيل

أعلن منظمو الاحتجاجات الأسبوعية ضد تعديل النظام القضائي في إسرائيل، إلغاء التظاهرة التي كانت مقررة في تل أبيب، وذلك على خلفية إطلاق حركة حماس الفلسطينية عملية "طوفان الأقصي" من قطاع غزة.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، إن "إسرائيل في حالة طوارئ"، معلناً في بيان مشترك لقادة المعارضة، دعمه "للجيش والمؤسسة الأمنية للرد بقوة على عملية حماس".

وأضاف: "نحن جميعا متحدون، وعلينا أن نضربه بقوة وحزم. في مثل هذه الأيام لا توجد معارضة ولا ائتلاف في إسرائيل"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" .

من جهته، حثت مجموعة "براذرز إن أرمز" جميع من يُطلب منهم الخدمة، الحضور "دون تردد"، في وقت قال فيه الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هيرتسوج، إن "إسرائيل تمر بوقت عصيب".

يأتي ذلك بعدما نفذت حركة "حماس" عملية مزدوجة في إسرائيل بإطلاق أكثر من 5 آلاف صاروخ، وتسلل عناصر من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة إلى المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة.

وأفادت خدمات الطوارئ بمقتل امرأة إسرائيلية، بينما انتشرت طواقم الإسعاف في المناطق المحيطة بقطاع غزة، ودوت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل ومدينة القدس المحتلة.