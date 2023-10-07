رئيس جامعة الإسكندرية يوقع اتفاقية تعاون مع كلية لوبين الأمريكية

وقع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور مارتن كريسلوف، رئيس جامعة بيس الأمريكية، اليوم السبت، اتفاقية تعاون بين كلية الأعمال جامعة الإسكندرية، وكلية لوبين للأعمال بجامعة بيس بالولايات المتحدة الأمريكية، من خلال اجتماع "أون لاين"؛ بهدف إنشاء درجات علمية مشتركة بين الجامعتين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الاتفاقية تأتي في إطار سعي جامعة الإسكندرية صوب تدويل التعليم الجامعي ودعم استراتيجية وخطة التوسع والتحول الذي تشهده الجامعة، وعمل شراكات مع الجامعات الدولية ذات التصنيف الدولي المتميز.

وأكد قنصوة، أن الاتفاقية تتيح للطلاب بكلية الأعمال جامعة الإسكندرية الدراسة لمدة عامين في كلية الأعمال جامعة الإسكندرية وتمنح الدراسة بكلية لوبين للأعمال في جامعة بيس بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفاً أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتمكن الطلاب أيضاً من الالتحاق ببرنامج الماجستير في المحاسبة أو التحليلات المحاسبية بعد الحصول على الدرجة المزدوجة من الجامعتين.

وأشار قنصوة، إلى أن هذه الاتفاقية تعد فرصة استثنائية لطلاب كلية الأعمال جامعة الإسكندرية للحصول على الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن إكسابهم الخبرات اللازمة التي تؤهلهم لسوق العمل الدولي والإقليمي والمحلي، لافتاً إلى أن جامعة بيس تعد جامعة عريقة وتُصنف ضمن أفضل الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الدكتور السيد الصيفي عميد كلية الأعمال، إن الكلية لديها 7000 طالب مسجل في برنامج المحاسبة من طلاب المستوى الثالث والرابع، سيتاح لهم الاستفادة من هذه الاتفاقية، موضحاً أن الكلية حصلت على اعتماد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين وبذلك فهو يعد أول برنامج بكالوريوس حكومي مصري معتمد دوليًا.

وأضاف الصيفي، أن جامعة بيس الأمريكية تعد من الجامعات المرموقة التي تأسست عام 1906، ولديها 3 فروع جامعية في 3 مواقع استراتيجية في مدينة نيويورك وما حولها.

وشهد توقيع الاتفاقية الدكتور علي عبدالمحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سعيد علام، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور السيد الصيفي، عميد كلية الأعمال.