اليونيفيل: جنودنا متواجدون على طول الخط الأزرق في ظل الأحداث الجارية بإسرائيل

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" أندريا تيننتي، أن جنود "اليونيفيل" يتواجدون على طول الخط الأزرق للحفاظ على الاستقرار، في ظل الأحداث الجارية في إسرائيل.

وقال تيننتي، اليوم السبت، إن "بعثة حفظ السلام تراقب عن كثب الأحداث الدراماتيكية الجارية في إسرائيل، وجنود حفظ السلام يتواجدون على طول الخط الأزرق للحفاظ على الاستقرار والمساعدة في تجنب التصعيد".

وأضاف "قمنا أيضا بتعزيز وجودنا في جميع أنحاء منطقة عملياتنا للتكيف مع التطورات، بما في ذلك عمليات مكافحة إطلاق الصواريخ".

وتابع تيننتي "قيادتنا على اتصال دائم مع الأطراف منذ بداية الأحداث لضمان التنسيق الفعال وتجنب سوء الفهم، وهدفنا الأساسي هو الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق وتجنب أي تصعيد يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على السكان الذين يعيشون في المنطقة".

يذكر أن المقاومة الفلسطينية، كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس" كانت قد أطلقت صباح اليوم السبت عملية عسكرية ممتدة، أطلقت عليها اسم عملية "طوفان الأقصى".

وأطلقت المقاومة الفلسطينية منذ صباح اليوم آلاف الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية وعلى منطقة القدس ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية.

وتمكن الفلسطينيون من التسلل إلى داخل المستوطنات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة وقتلوا وأسروا جنودا إسرائيليين.

وأسفرت عملية "طوفان الأقصى" عن مقتل عشرات الإسرائيليين وإصابة المئات منهم بجروح.

وقامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن غارات عنيفة على مناطق عدة في قطاع غزة، ردا على عملية "طوفان الأقصى"، ما أسفر عن استشهاد وجرح العديد من الفلسطينيين.