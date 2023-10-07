أعرب الفنان خالد زكي، عن سعادته الغامرة؛ بتكريمه عن مجمل مسيرته ومشواره الفني الممتد، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والذي أقيم خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر 2023 بمكتبة الإسكندرية.

وتوجه خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «ليالي TEN» مع الإعلامية بوسي شلبي، المذاع عبر شاشة «TEN» عرضت مساء الجمعة، بالشكر إلى جميع القائمين على المهرجان والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما على اختياره ضمن عناصر التكريم بالمهرجان في نسخته الحالية هذا العام.

وأضاف أن التكريم يضع على عاتقه مسئولية جديدة فيما يتعلق بالأعمال المقبلة، قائلا: «الفنان لازم يظل يطور من نفسه حتى آخر يوم في عمره، وأنا أتمنى لو ربنا أداني العمر أفضل أقدم أعمال جيدة وجديدة حتى نهاية عمري».

وأوضح أن السينما المصرية تواجه مشكلة ضخمة على مستوى الكتابة وتحديدا بشأن عدم الاهتمام بأدوار الفنانين كبار السن والتي غالبا ما تكتب انطلاقا من اعتبارها أدوار هامشية على نقيض عناية الدول المتقدمة بتخصيص أدوار ذات سيناريو جيد لهذه الفئة.

وأكد أن كتابة السيناريو تمثل أهم عناصر تشكيل العمل، مستشهدا على ذلك بعدم سقوط مسلسل الشهد والدموع من ذاكرة الدراما بالتقادم رغم مرور 40 عاما على عرضه وكذلك فيلم طباخ الرئيس، قائلا: «العمل كلمة والكتابة أهم أسس العمل، ونجاح أي عمل بسبب الكتابة الجيدة والورق هو ما يفرض نفسه أولا، ثم يليه توزيع الأدوار المناسبة».