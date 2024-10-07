مظلات شراعية تثير هلع سكان شمال إسرائيل وتذكرهم بمشاهد هجوم 7 أكتوبر

أبلغ سكان من شمال إسرائيل، مساء الاثنين، عن مظلات شراعية تحلق في سماء المنطقة، بينما طلبت منهم السلطات التزام منازلهم، في مشاهد تشبه جانبًا من هجوم المقاومة الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر.

يأتي ذلك وسط أجواء خوف وقلق في عدة مناطق بإسرائيل، مع انطلاق صفارات الإنذار لدى تجمع آلاف الإسرائيليين في مناطق متفرقة لإحياء فعاليات الذكرى الأولى لهجوم 7 أكتوبر 2023.

وقالت صحيفة «معاريف» العبرية، إن إسرائيليين أبلغوا عن مظلات شراعية في الشمال وطلب من سكان منطقة ميرون (في الجليل الأعلى) التزام منازلهم، بحسب وكالة الأناضول.

من جانبها، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية: «تم رصد مظلات شراعية في الجليل، وطُلب من السكان عزل أنفسهم في منازلهم».

ولاحقا، قالت صحيفة «يسرائيل هيوم»، إن المظلات التي شوهدت على الحدود الشمالية هي عتاد تم إنزاله جوا لقوات إسرائيلية في لبنان.

وفي بيان مقتضب، ذكر جيش الاحتلال في بيان: «بعد أنباء عن تسلل جوي شمال البلاد لا خوف من وقوع حدث أمني».