قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن «ما سجلته الإحصائيات بعد عام من حرب الإبادة على قطاع غزة، يدلل على مدى تركيز الاحتلال على تدمير المنظومة الصحية».

وأضافت في بيان، اليوم الاثنين، أن الاحتلال استهدف ما يقارب 65% من المؤسسات الصحية (الحكومية – الأهلية – الخاصة – وكالة الغوث – الدولية)، ذاكرة أن «ما تبقى يعمل بشكل جزئي وبنسبة إشغال 300%، خاصة أقسام العناية المركزة والحضانات».

ولفتت إلى «انعدام مقومات الصحة العامة من عدم توفير مياه صالحة للشرب، وتدمير البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي، ومنع إدخال المنظفات الشخصية ومواد التعقيم، مما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض، مثل: التهاب الكبد الوبائي وشلل الأطفال والأمراض الجلدية».

وتابعت: «الاستهداف الممنهج والدائم للقطاع الصحي حرم ما يزيد على مليوني شخص في قطاع غزة من تلقي الخدمات الصحية الأساسية»، قائلة إن ما يزيد على 50 ألف امرأة حامل محرومة من تقديم الخدمات الصحية ورعاية الأمومة.

وحذرت من أن هناك 12 ألف مريض سرطان ينهش المرض أجسامهم؛ لا يلتقون العلاجات الأساسية حتى المسكنات.

وأشارت إلى أن «المئات من مرضى غسيل الكلى فارقوا الحياة؛ نتيجة عدم توفر رعاية صحية لهم وانعدام خدمات غسيل الكلى في كثير من المستشفيات».

وذكرت أن «التقديرات تشير إلى أن أضعاف من ارتقوا شهداء، توفوا نتيجة نقص الخدمات الطبية».