محافظ المنيا يشهد حفل الجامعة بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة

شهد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا احتفالية جامعة المنيا بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة بحضور الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات وعدد من رؤساء الجامعة السابقين ولفيف من الأساتذة وطلاب الجامعة وجمهور كبير من أهالى المحافظة.

بدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس الجامعة كلمة ترحيب بالضيوف استهلها بتقديم التحية والتقدير لقواتنا المسلحة صناع النصر وحماة الوطن، كما قدم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ثم رحب بمحافظ المنيا واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة وضيوف الحفل من قادة العمل التنفيذى بالمنيا، مؤكدا حرص الجامعة على مواصلة التعاون فى كافة مجالات العمل التنموي من أجل خدمة أهالى عروس الصعيد.

تضمن الحفل عرضا لفيلم تسجيلي حول انتصارات أكتوبر 1973 وأمجاد الجيش المصرى عبر العصور من إنتاج الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، ثم قدمت فرقة كورال جامعة المنيا مجموعة من الأغانى الوطنية، إلى جانب عرض ميدلى فني بلغة الإشارة.