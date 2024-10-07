وفاة ناشط روسي معارض للكرملين في منطقة خاركيف الأوكرانية

ذكرت تقارير إعلامية أن الناشط المعارض الروسي، إيلدار دادين، توفي بينما كان يخدم في صفوف الجيش الأوكراني.

وكتبت الصحفية كسينيا لارينا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي ، مساء أمس السبت أن دادين توفي، خلال القتال في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد، بينما لم تؤكد كييف رسميا وفاته.

يشار إلى أن دادين اكتسب شهرة واسعة بسبب كشفه عن انتهاكات وتعذيب على نطاق واسع في السجون الروسية.

وفي عام 2015، حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في روسيا، بسبب احتجاجاته المتكررة غير المصرح بها. وكان يتظاهر بشكل سلمي بمفرده ضد سياسات الكرملين.

وحوكم بموجب قانون عام 2014، الذي يجرم المشاركة المتكررة في مظاهرات غير مصرح لها، مما يجعله أول شخص يتم إدانته على الإطلاق بموجب هذا التشريع.

ظهرت هذه الأخبار مع زيارة وزير هولندي إلى خاركيف يوم الأحد.

وقام وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانس بزيارة مفاجئة إلى المدينة وأبلغ عن الدمار الواسع الناتج عن الهجمات الروسية في منشور له على منصة إكس.

وقال بريكلمانس: "شقق مدمرة. نقص في الطاقة. أطفال يذهبون إلى المدرسة في الملاجئ"، وأضاف: "أوكرانيا لا يمكنها الدفاع عن نفسها إلا بإبقاء روسيا على مسافة أكبر."

وتُعد هولندا واحدة من الداعمين الرئيسيين لمحاولات أوكرانيا صد الغزو الروسي الشامل. وقد وعدت هولندا بتسليم 24 طائرة مقاتلة من طراز (إف 16) إلى كييف، وقامت مؤخرا بتسليم أجزاء من نظام باتريوت المضاد للطائرات إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وسيتم تسليم ثلاث قاذفات قريبا، وفقا للتقارير.



وفي الوقت نفسه، أفادت التقارير بأن القوات الأوكرانية أسرت جنديا روسيا في الشرق يُزعم أنه كان متورطا في إطلاق النار على أسرى حرب أوكرانيين.

ووفقا لوسائل الإعلام الأوكرانية، استسلم ثلاثة جنود أوكرانيين وألقوا أسلحتهم في أوائل سبتمبر خلال القتال في منطقة دونيتسك.

وتم إطلاق النار عليهم فورا من قبل الجنود الروس، ولكن هذا الفعل تم رصده وتصويره بواسطة طائرة مسيرة.