مسئول عراقي يؤكد زيادة معدلات استثمار الغاز دعما للاقتصاد وتقليل الانبعاثات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز في العراق عزت صابر، اليوم الأثنين، حرص الوزارة على زيادة معدلات استثمار الغاز بالسرعة التي تحقق الأهداف الاستراتيجية للحكومة والوزارة دعما للاقتصاد وتقليل الانبعاثات.

ودعا المسؤول العراقي إلى "أهمية المتابعة الحثيثة لزيادة معدلات إنتاج الغاز الجاف عبر مشاريع استثمار الغاز في حقلي عكاس والمنصورية لتغطية إحتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود الغازي".

ويعمل العراق حاليا على استثمار المرحلة الثانية من غاز البصرة بطاقة 200 مليون قدم مكعب يوميا، ومشروع استثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف بطاقة 200 مليون قدم مكعب يوميا، ومشروع استثمار الغاز في حقل الفيحاء بطاقة 130 مليون قدم مكعب يوميا.

كما تعمل وزارة النفط العراقية على رفع الطاقات التخزينية للغاز السائل الذي شهد ارتفاعا في معدلات الإنتاج فاقت الحاجة الفعلية للاستهلاك المحلي، وقيام الوزارة بتصدير الفائض منه لزيادة الإيرادات المالية للخزينة الإتحادية.

ويخطط العراق لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز بحلول العام 2028 بالتعاون مع الشركات الأجنبية لسد متطلبات تغذية إنتاج المحطات الكهربائية والاستهلاك المحلي.









