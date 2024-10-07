الرئيس التونسي قيس سعيد يتعهد بمواصلة مكافحة الفساد في ولايته الثانية

تعهد الرئيس التونسي المنتهية ولايته قيس سعيد بمواصلة "تطهير" البلاد من الفساد في أول رد فعل له فور الإعلان عن التقديرات الأولية، التي أشارت إلى فوزه بولاية ثانية بأغلبية واسعة من الدور الأول.

وقال سعيد من مقر حملته الانتخابية وسط انصاره، إنه سيعمل على "تطهير البلاد من المفسدين ومن المتآمرين وأن الدولة ستستمر".

وأظهرت نتائج لمؤسسة "سيجما كونساي" التي أذاعها التلفزيون الرسمي مساء الأحد بعد ساعتين من إغلاق مكاتب الاقتراع، فوز قيس سعيد بولاية ثانية بنسبة 2ر89% من أصوات الناخبين بينما حصل المرشح العياشي الزمال الموقوف في السجن على 9ر6% من الأصوات.

وجاء مرشح حركة الشعب زهير المغزاوي ثالثا بنسبة 9ر3%. وقال في تصريحات من مقر حملته "نتائج سبر الآراء غير صحيحة ومجانبة للصواب. المعطيات التي لدينا تقول هذا".

وأعلن المغزاوي وفريق حملة الزمال رفضهما لهذه التقديرات.

وأظهر التلفزيون الرسمي احتفالات لأنصار قيس سعيد في الشوارع. وقال سعيد إنه ينتظر ما ستعلنه رسميا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في وقت سابق من يوم الأحد أن نسبة المشاركة الأولية في الاقتراع بلغت 7ر27%.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعكسر في مؤتمر صحفي إن عمليات الفرز لا تزال مستمرة. وسيجري الإعلان عن النتائج الأولية في وقت لاحق اليوم الاثنين.