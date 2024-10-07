جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تستقبل وفدا من القوات المسلحة النيجيرية

استقبلت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، وفدا من القوات المسلحة النيجيرية في مقر الجمعية بالوفاء والأمل بمدينة نصر. كانت الزيارة تهدف إلى الاستفادة من خبرات الجمعية في مجال شؤون المحاربين القدامى.

واستمع الوفد خلال الزيارة إلى عرض تقديمي يوضح نشأة وتطور الجمعية والأنشطة والخدمات التي تقدمها للأعضاء. تلا ذلك جولة في القاعة التاريخية وعدد من المراكز الطبية داخل الجمعية، بالإضافة إلى زيارة المعرض الفني الذي يضم مجموعة من المنتجات المصنوعة بأيدٍ ماهرة من المحاربين وأسر الشهداء.

وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد النيجيري عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة المصرية على تنفيذ هذه الزيارة وإتاحة الفرصة للاستفادة من خبرات الجمعية في هذا المجال. وأشادوا بما شاهدوه من خدمات ورعاية متميزة تقدمها الجمعية لأعضائها.