محافظ مطروح: دراسة الاستغلال الأمثل لمساحة جراج أتوبيسات مشروع النقل الجماعي

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بدراسة الاستغلال الأمثل لمساحة جراج أتوبيسات مشروع النقل الجماعي بمطروح، والتي تبلغ ٤ أفدنة، وتقسيمها بما ييسر الحركة داخل الجراج، مع استكمال السور حول الموقع بما يمنع إلقاء القمامة أو أي تعدٍ على الموقع.

كما وجه محافظ مطروح، في بيان اليوم الإثنين، بمراجعة كفاءة الأتوبيسات بالمشروع وعددها ٣٣ أتوبيساً يعمل منها ١٩ أتوبيسًا، مع الإسراع بأعمال الصيانة اللازمة لها لزيادة طاقة المشروع بما يوفر مزيد من الخدمات ووسائل المواصلات، وييسر على المواطنين بخطوط السير بالمناطق المختلفة داخل مدينة مرسى مطروح وخارجها.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها محافظ مطروح، بتفقد جراج أتوبيسات مشروع النقل الجماعي بمطروح يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، ونواب المركز والمهندس خالد عمران مدير الشئون الاقتصادية، وعمرو مجاور مدير المشروع.

وشهد محافظ مطروح، أعمال التطهير وتنظيف ساحة الجراج، وإزالة كل المخلفات به مع التشجير وصيانة الأعمدة وتركيب كشافات الإنارة.