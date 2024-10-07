تقنين أوضاع واضعي اليد واسترداد مستحقات الدولة في مدينة الدلنجات بالبحيرة

شدد اللواء وائل زغلول، رئيس مركز ومدينة الدلنجات في محافظة البحيرة، على ضرورة الإسراع في تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، والعمل على رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، بهدف ضمان حصول الدولة والمواطن على حقوقهم وفقًا للقانون واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وأضاف زغلول أن عبد الجواد عوض، رئيس قرية طيبة، قام بحملة طرق الأبواب في قرية طيبة لحث المواطنين وتنبيههم على ضرورة الإسراع في سداد مستحقات الدولة وتحصيلها.

وأكد زغلول أنه لا تهاون في إنفاذ القانون، مع التعامل بسرعة وحسم، وتذليل كافة العقبات لاسترداد حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح في شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي للبناء والتنمية من أجل مستقبل أفضل.