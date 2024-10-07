 ليبرون جيمس وابنه يصنعان حدثا تاريخيا في دوري السلة الأمريكي للمحترفين - بوابة الشروق
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ليبرون جيمس وابنه يصنعان حدثا تاريخيا في دوري السلة الأمريكي للمحترفين

وكالات
نشر في: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 11:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 11:49 ص

كان ليبرون جيمس وابنه بروني بطلين للحظة تاريخية في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة عندما شاركا سويا لأول مرة في مباراة مع فريق لوس أنجليس ليكرز ضد فينيكس صنز، مساء الأحد.

وهذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها أب وابنه بفريق واحد في مباراة في الدوري الامريكي للمحترفين.

وشارك ليبرون لأول مرة في مباراة إعدادية للموسم حيث خسر فريقه  بنتيجة 114 / 118 بينما شارك ابنه بروني في مباراة أخرى مع ليكرز يوم الجمعة.

ويبلغ بروني من العمر 20 عاما بينما يستعد والده ليبرون لموسمه الثاني والعشرين في الدوري الأمريكي للمحترفين.

وسيحتفل ليبرون بعيد ميلاده الأربعين في  ديسمبر، وسجل لفريق ليكرز 19 نقطة بينما أضاع نجله محاولة وحيدة.

وتبقى قائمة الثنائيات بين الأب والابن في الرياضات الأمريكية قصيرة، حيث لعب كين جريفي وابنه لفريق سياتل مارينرز في لعبة البيسبول في أوائل التسعينيات من القرن الماضي.

كما تزامل جوردي هاو نجم هوكي الجليد مع نجليه مارتي ومارك بفريقي هيوستن إيروس وهارتفورد ويلرز في أواخر السبعينيات من القرن الماضي.


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